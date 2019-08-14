شكرا لقرائتكم الفيصلي يلاقي الرائد ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيلعب الفيصلي مباراة ودية يوم الجمعة أمام الرائد وذلك استعداداً لانطلاق منافسات دوري المحترفين السعودي.

وأقام الفيصلي معسكراً إعدادياً في سلوفينيا امتد حتى السادس من الشهر الجاري، بينما خاض الرائد معسكراً في بلجيكا.

ويلعب الفيصلي مباراته الأولى أمام جاره الفيحاء يوم 24 من الشهر الجاري، بينما يرحل الرائد إلى جدة لملاقاة الاتحاد.

وفاز الفيصلي على الرائد ذهاباً وإياباً الموسم الماضي، الأولى بهدفين دون رد، بينما جاءت الثانية بثلاثة أهداف دون مقابل.