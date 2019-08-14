بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × تشيلسي (السوبر الأوروبي)

كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول الإنجليزي، نظيره تشيلسي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، في كأس السوبر الأوروبي.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: جوميز ، فان ديك ، روبيرسون ، ماتيب

الوسط: هيندرسون ، فابينيو ، ميلنر

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الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، تشامبرلين

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: كريستنسين ، زوما ، ايمرسون ، ازبيليكويتا

الوسط: كانتى ، كوفاسيتش ، جورجينيو

الهجوم: بيدرو ، بولسيتش ، جيرو