بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × تشيلسي (السوبر الأوروبي)

كتب: ضياء السقا
يواجه ليفربول الإنجليزي، نظيره تشيلسي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، في كأس السوبر الأوروبي.
تشكيل ليفربول:
حراسة المرمى: أدريان
الدفاع: جوميز ، فان ديك ، روبيرسون ، ماتيب
الوسط: هيندرسون ، فابينيو ، ميلنر
الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، تشامبرلين
تشكيل تشيلسي
حراسة المرمى: كيبا
الدفاع: كريستنسين ، زوما ، ايمرسون ، ازبيليكويتا
الوسط: كانتى ، كوفاسيتش ، جورجينيو
الهجوم: بيدرو ، بولسيتش ، جيرو
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