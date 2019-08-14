السوبر الأوروبي.. تشكيل غريب لكلوب.. ولامبارد يدفع بالقوة الضاربة

كتب: ضياء السقا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره تشيلسي، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى.

وفي قرار غريب يلعب ليفربول دون رأس حربة صريح، حيث يجلس فيرمينو وأوريجي على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ الثلاثي صلاح وماني وتشامبرين في الناحية الهجومية.

وجاء تشكيل الليفر كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: جوميز ، فان ديك ، روبيرسون ، ماتيب

الوسط: هيندرسون ، فابينيو ، ميلنر

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الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، تشامبرلين

وعلى الجانب الأخر، أعلن فراند لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه به ليفربول، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: كريستنسين ، زوما ، ايمرسون ، ازبيليكويتا

الوسط: كانتى ، كوفاسيتش ، جورجينيو

الهجوم: بيدرو ، بولسيتش ، جيرو