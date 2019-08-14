كوفاتش يطالب بتدعيم بايرن قبل يومين من انطلاق الموسم الجديد

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اعتبر مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية، بأن المجموعة الحالية في الفريق ليست كاملة وبالتالي يتعين على ادارة الفريق المبادرة الى التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه.

وجاء كلام كوفاتش قبل يومين من بداية البوندسليغا في مؤتمر صحفي وقد جلس الى جانبه الجناح الكرواتي ايفان بيريسيتش المنضم حديثا من إنترميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال كوفاتش "الواقع أننا لا نزال في حاجة الى بعض الشيء، يجب تدعيم صفوف الفريق. أنا سعيد كون إيفان هو أول الوافدين. لكننا ندرك أيضا بأنه يمكن ان يُصاب وبالتالي يتعين علينا مواجهة هذه الاحتمالية. نحن في حاجة الى لاعبين إضافيين لتدعيم صفوف الفريق، سنحاول القيام بذلك من الآن وحتى الثاني من ايلول/سبتمبر المقبل" موعد اقفال باب الانتقالات الصيفية.

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وإذا كان بطل ألمانيا عوض رحيل ماتس هوملز الى بوروسيا دورتموند بالحصول على الفرنسي ينجامان بافار (شتوتغارت) ولوكاس هرنانديز (أتلتيكو مدريد)، فان الجبهة الهجومية فقدت ثلاثة لاعبين مؤثرين وهم الهولندي إريين روبن، الفرنسي فرانك ريبيري والكولومبي خاميس رودريغيز.

وتحدثت الصحف المحلية في الأيام الأخيرة عن امكانية تعاقد الفريق البافاري مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، المهاجم الألماني تيمو فيرنر، الجناح الهولندي ستيفن برغوين وحتى الويلزي غاريث بايل لكن كوفاتش رفض التعليق على هذه التقارير ووصفها ب"الشائعات".

واستهل الفريق البافاري الموسم المحلي بخسارته للكأس السوبر امام بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.

وسيبدأ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي امام هرتا برلين الجمعة.