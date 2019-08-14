نااااو 7sry: بث مباشر Liverpool vs Chelsea مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار...

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كورة ستار ليفربول وتشيلسي بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي لايف جوال اليوم الأربعاء الموافق 14-8-2019 في كأس السوبر الأوروبي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة ليفربول مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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تابع لايف مباراة ليفربول بث مباشر اليوم، ستكون مباراة ليفربول ضد تشيلسي مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي أن سبورت الأولي BeIN HD1 LIVE بتعليق عصام الشوالي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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بث مباشر ليفربول وتشيلسي الشوط الأول، نجح الريدز في تحقيق الفوز على توتنهام في دوري أبطال أوروبا ليتوج بلقب ابطولة، بينما حقق تشيلسي لقب الدوري الأوروبي عقب الفوز على أرسنال، ليتقابل الفريقان في نهائي كأس السوبر الأوروبي مساء اليوم.

وتعتبر تلك المرة الأولى تاريخياً التي يلتقي فيها ناديين من إنجلترا في السوبر الأوروبي والمرة الثامنة التي يتواجه فيها طرفي المباراة من بلد واحد.

تشاهدون حالياً الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وتشيلسي في إطار بطولة كأس السوبر الأوروبي، ويتواجد عدد من نجوم الكرة للحديث عن هذا اللقاء الهام والمرتقب.

يلا شوت ليفربول بث مباشر، تضم تشكيلة ليفربول اليوم أمام تشيلسي كلا من: حراسة المرمى: أدريان، وفي الدفاع: أندو روبيرتسون – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – جو جوميز، وفي الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون، اما الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – أوكس تشامبيرلين.

بث مباشر تشيلسي، حراسة المرمى: كيبا، وفي الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كريستينسين – كورت زوما – إيمرسون، أما الوسط: جورجينيو – كوفاسيتش – نجولو كانتي، والهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفيه جيرو – بيدرو.

دقائق قليلة وتبدأ احداث الشوط الاول من مباراة ليفربول ضد تشيلسي مباشرة في السوبر الأوروبي وسط تابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.