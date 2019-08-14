الان حي Super: مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Yalla TV يلا شوت حصري مشاهدة السوبر الاوروبي ليفربول...

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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف بدون تقطيع yalla super مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح السوبر الأوروبي بث مباشر يلا شوت كورة ستار الجديد، وبدأ الريدز موسمه الجديد بخسارة بطولة كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، قبل أن يفتتح أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي بفوز كبير على نوريتش في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح.

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تشكيلة البلوز الرسمية أمام الريدز اليوم، كيبا في حراسة العرين، وفي الدفاع الرباعي أزبيلكوتا، زوما، كريستنيسسن، إيمرسون، وفي الوسط كانتي، جورجينهو، كوفاتيتش، بوليستيش، والأسباني بيدرو والفرنسي جيرو في المقدمة، ويعتمد فرانك لامبارد بشكل كبير على خط وسط قوي بقيادة الفرنسي نجولو كانتي.

تشكيلة ليفربول، أدريان حارس العرين، روبرنسون، فان ديك، ماتيب، جوميز في الدفاع، فابينيو، ميلنر، هندرسون، ماني ، تشامبرلين، صلاح.

بذكريات نهائي أسطنبول الشهير 2005 يدخل ليفربول مباراة اليوم في نفس المدينة أمام تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.