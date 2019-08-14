“استقبال” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم محمد صلاح في نهائي...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا في كأس السوبر الأوروبي، هو ما يرغب في معرفته محبي وعاشق الساحرة المستديرة كرة القدم الأوروبية في كل مكان بالوطن العربي، ويسعى كلا الفريقين لحصد اللقب عندما يتقابلان على ملعب فودافون أرينا بمدينة إسطنبول التركية في التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية، ونتعرف معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وكان ليفربول حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فيما لم يستطع أن يحصد لقب الدرع الخيري عندما خسر أمام مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس الماضي، ويسعى الريدز خلال هذا اللقاء لتجديد الثقة واستعادة التوازن والسعى وراء تحقيق لقب السوبر الأوروبي عندما يقابل تشيلسي مساء اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء 14-8-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية المتحدة والمغرب وبغداد، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

لحظات قليلة من الأن وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي مباشرة في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019 ويمكنكم ضبط ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة والاستمتاع بمتبعة مجريات هذا اللقتاء الكبير بين العملاقين.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي مجانا

بين أيديكم تردد جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

هذا وسنتابع معكم عبر تقارير متتالية وعبر تغطية كاملة ومتابعة مستمرة ملخص ونتيجة أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي كأس السوبر الأوروبي وذلك وقت انطلاق المباراة بلحظات قليلة، تابعوا معنا على موقع عرب نيوز.