لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الحاسمة في نهائى كأس السوبر الأوروبى 2019

يترقب عشاق كرة القدم العالمية من جميع أنحاء البلاد نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي، وخاصة محبي اللاعب العالمي محمد صلاح، فينتظر الجمهور موعد المباراة على أحر من الجمر، والتي من المقرر أن تقام على ملعب فودافون أرينا بتركيا، في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساًء بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساًء بتوقيت الإمارات.

فيما يسعى محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول نحو إعتلاء منصة التتويج من جديد، بعد خسارة بطولة “الدرع الخيرية” أمام مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس الحالي في المباراة التي جمعتهما بملعب “ويمبلي”، ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعد تحقيقه فوزًا عريضًا على نورويتش سيتي بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

مع انطلاق مباراة اليوم تبدأ عمليات البحث عن النتيجة تزداد مع عقارب الساعة وذلك حتى أخر دقيقة من عمر المباراة، وذلك من قبل المشجعين بجميع الدول العالمية، حيث ينتظر الجميع تلك المباراة منذ الصباح الباكر، لتجد معظم جمهور محمد صلاح على أتم استعداد لتشجيعه في مباراة اليوم.

فيما يفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود حارسه البرازيلي أليسون الذي سيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته أمام نورويتش سيتي.

Advertisements

مباراة ليفربول وتشيلسي يسعى الفريق العالمي تشيلسي لمصالحة جماهيره وذلك بالحصول على بطولة كأس السوبر الاوروبي، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها في بداية مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة الأحد الماضي.

اقرأ أيضًا..

أخيرًا رموز تردد قناة بي أوت كيو الجديد 2019 بعد عودة البث على نايل سات وعرب سات

Frequency استقبل الآن إشارة تردد قناة بي أوت كيو Beout Q الجديد أغسطس 2019 بعد عودة تشغيله

الجدير بالذكر، أن ليفربول حقق الفوز في المباراة التي جمعت بينهم على أرضية ملعب آنفليد، وبهذا الانتصار استطاع فريق ليفربول أن يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر حاليًا، وذلك بعد أن حقق الانتصار على حساب وست هام بخماسية دون رد، ويخوض الفريق هذا النهائي باعتباره الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2019.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي كأس السوبر الأوروبى 2019

يمكنكم متابعينا الكرام متابعة مباراة ليفربول اليوم عبر العديد من القنوات الفضائية على مختلف الأقمار الصناعية حول العالم ولعل أهم هذه القنوات إضافة إلى قناة بي إن سبورت هي: