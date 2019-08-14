bein ماتش: ناااو hd1 مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد كورة لايف...

يلا شوت حصرى مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر ، تقام اليوم مباراة السوبر الاوروبى الذى يجمع بطلى رابطة الابطال الاوروبية ، وبطل الدورى الاوروبى ، ويحمل لقب الابطال الاوروبى نادى ليفربول بعد تغلبه على فريق توتنهام العام الماضى فى مباراة رائعة انتهت بهدفين مقابل لاشيئ ، بينما بطل الدورى الاوروبى فهو نادى تشيلسي الذى فاز فى اللقاء النهائى امام نادى ارسنال الانجليزى فى مباراة من طرف واحد انتهت باربعة اهداف مقابل واحد فقط ، ليسدل الستار اليوم عن بطل السوبر الاوروبى الذى يقام فى تركيا فى ملعب فودافون أرينا فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسط حضور جماهيرى مكثف ، فمن المتوقع أن تمتلا المباراة عن آخرها ، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر.

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يلا شوت ليفربول وتشيلسي بث مباشر yalla live، مباراة ليفربول اليوم اونلاين، مباراة ليفربول كورة لايف، ستكون مباراة ليفربول ضد تشيلسي مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت مباشرة، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD1 بث مباشر بتعليق عصام الشوالي، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع.

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وتعتبر تلك المرة الأولى تاريخياً التي يلتقي فيها ناديين من إنجلترا في السوبر الأوروبي والمرة الثامنة التي يتواجه فيها طرفي المباراة من بلد واحد.

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي الشوط الأول، يتقابل اليوم بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الوروبي، حيث نجح الريدز في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على توتنهام، بينما توج البلوز بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على أرسنال.

حسب يلا شوت حصري، يغيب عن ليفربول الحارس المتألق أليسون بيكر بسبب الإصابة التي لحقت به فى المباراة الأولى للفريق بالدوري الانجليزي الممتاز ضد نوريتش سيتي.

بداية الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وتشيلسي الآن في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي مباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية في حضور عدد م نجوم الكرة للحديث عن هذا اللقاء الهام.

يلا شوت بث مباشر ليفربول اليوم، تضم تشكيلة ليفربول اليوم أمام تشيلسي كلا من: حراسة المرمى: أدريان، وفي الدفاع: أندو روبيرتسون – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – جو جوميز، وفي الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون، اما الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – أوكس تشامبيرلين.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي