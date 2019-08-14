شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يواجه الإنتاج وإنبى وديا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لسيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان على خوض مباراتين وديتين الأسبوع المقبل أمام الإنتاج الحربى وإنبى استعدادا لدورى القسم الثانى المقرر إقامته اوائل شهر اكتوبر المقبل .

ويهدف الجهاز الفنى لسيراميكا من خوض مباريات مع فرق الدورى الممتاز على تعويد اللاعبين على المباريات القوية خاصة وأن الدورى فى الموسم المقبل سيشهد صراعا من نوع خاص بين اكثر من 9 أندية ستتصارع على الصعود .

كان مسئولو سيراميكا كليوباترا قد عقدوا العديد من الصفقات السوبر على رأسهم محمد عاشور الأدهم مدافع وسط الزمالك الأسبق وعمر سعد ظهير أيسر حرس الحدود .