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العدالة السعودي يفاوض الاسماعيلي للتعاقد مع ريتشارد بافور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تلقي النادي الإسماعيلي عرضا من نظيره العدالة السعودي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولي السعودي يطلب فيه التعاقد مع الغاني ريتشارد بافور مدافع الدراويش مقابل 150 ألف دولار . 

 

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من المنتظر أن يستطلع مجلس إدارة الاسماعيلي رأي الجهاز الفني للدراويش بقيادة محمود جابر للاستغناء عن المدافع الغاني من عدمه فى ظل النقص العددى الكبير الذى يشهده الفريق من المدافعين .  

 

وتضم قائمة الأجانب في صفوف الاسماعيلي بجانب ريتشارد بافور كل من العراقي همام طارق والغيني بيكيتي سيلفا والنامبيبي شيلونجو .

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