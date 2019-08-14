شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة السعودي يفاوض الاسماعيلي للتعاقد مع ريتشارد بافور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقي النادي الإسماعيلي عرضا من نظيره العدالة السعودي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولي السعودي يطلب فيه التعاقد مع الغاني ريتشارد بافور مدافع الدراويش مقابل 150 ألف دولار .

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من المنتظر أن يستطلع مجلس إدارة الاسماعيلي رأي الجهاز الفني للدراويش بقيادة محمود جابر للاستغناء عن المدافع الغاني من عدمه فى ظل النقص العددى الكبير الذى يشهده الفريق من المدافعين .

وتضم قائمة الأجانب في صفوف الاسماعيلي بجانب ريتشارد بافور كل من العراقي همام طارق والغيني بيكيتي سيلفا والنامبيبي شيلونجو .