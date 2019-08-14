الجونة ينافس الإسماعيلي وإنبي للفوز بخدمات ظهير الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى باسم علي ظهير أيمن فريق الأهلي عرضاً من نادي الجونة للانتقال لصفوفه خلال الصيف الجاري عن طريق حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في النادى الساحلي . ووافق مسئولو الأهلي على رحيل باسم علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأحدى الأندية المحلية التى طلبته لعدم حاجة الفريق لجهوده في المرحلة المقبلة خاصة وأن باسم غاب تماماً عن حسابات الجهاز الفني للأهلي الفترة الماضية. وينضم عرض الجونة لضم باسم علي لأندية محلية أخرى طلبت ضم اللاعب يأتي في مقدمتها عروضاً من الإسماعيلي وإنبي وغيرهما.

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