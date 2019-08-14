شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الكاميرون 68 / 63 بالبطولة الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز منتخب سيدات كرة السلة على نظيره الكاميرون بنتيجة 68/63 بمنافسات دور الـ 16 بالبطولة الإفريقية لكرة السلة التى تقام بالسنغال

وصعد الفراعنة إلى ربع نهائى البطولة بعد أن خسر أول لقاءان امام كوت ديفوار والسنغال والفوز على الكاميرون اليوم .

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ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع موزمبيق فى دور الثمانية من منافسات البطولة.

وتضم قائمة منتخب السلة فى البطولة الأفريقية كل من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .