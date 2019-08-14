سوبر كورة يكشف دور إسرائيل فى اختيار مدرب الزمالك الجديد وتفضيل ميتشو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسئولو الزمالك النظر عن فكرة التعاقد مع الصربى ألكسندر ستانويفتيش خلفا لخالد جلال المدير الفني السابق للفريق الأبيض الذى أقيل بعد ضياع لقب الدورى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى. واجتمعت الأراء داخل مجلس إدارة نادى الزمالك على إلغاء فكرة التعاقد مع ستانويفتيش. Advertisements ويفضل الزمالك التعاقد فى الفترة الحالية مع ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذى أكد أنه سيتولي ملف إنهاء علاقته مع بطل جنوب أفريقيا دون تدخل مسئولي القلعة البيضاء. لمعرفة دور اسرائيل فى اختيار مدرب الزمالك الجديد وتفضيل ميتشو اضغط هنا

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