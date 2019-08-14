شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. أحمد حمودى معروض على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا جديدا فى مستقبل أحمد حمودى الذى فسخ عقده مؤخرا مع النادى الأهلى بعد عرض اللاعب للانضمام لصفوف الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأسدل مسئولو النادى الأهلى الستار على مشوار أحمد حمودى بفسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضى بعدما فشل فى تقيم المستوى الذى يلبى طموح الجماهير والإدارة الفنية.

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وقضى حمودى 924 يوماً داخل جدران القلعة الحمراء منذ انضمامه في 31 يناير موسم 2017 قادماً من الباطن السعودي بعد صراع كبير بين أهل القمة الأهلي والزمالك على الحصول على خدمات اللاعب.

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