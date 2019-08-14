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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 14 / 8 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

س و ج.. هل يدفع لاسارتى بالصفقات الجديدة أمام بيراميدز فى الكأس؟

هل يدفع الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بالصفقات الجديدة فى مباراة بيراميدز السبت المقبل فى دور الـ16 لكاس مصر؟ سؤال طرحه الكثيرون فى الوسط الأهلاوى بعدما أبرم مسئولو النادى عدة صفقات خلال انتقالات الصيف الجارية، وهو ما نلقى الضوء عليه فى التقرير التالى:

الأهلى يستعيد وليد سليمان أمام بيراميدز فى الكأس

اقترب وليد سليمان لاعب الأهلى من المشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بكأس مصر بنسبة كبيرة بعد تعافيه من حالة الإجهاد التى عانى منها مؤخراً وكانت سبباً فى غيابه عن مباراة "إطلع برة" مساء الأحد الماضى فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة.

الأهلى يمنح هشام محمد حق تحديد المصير

رحّب مسئولو النادى الأهلى برحيل هشام محمد لاعب وسط الفريق للدورى الإماراتى بعدما منح الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتىاللاعب الضوء الأخضر بالرحيل لأى نادً داخلى أو خارجى.

ويمتلك هشام محمد عدة عروض محلية أبرزها من الاتحاد السكندرى وسموحة بجانب عرض إماراتى وعروض أخرى يفاضل بينها اللاعب حالياً.

ويُعد هشام محمد صاحب الـ29 عاماً من ناشئى الأهلى قبل أن يلعب لأندية سموحة، والشرطة ومصر للمقاصة وعاد إلى الأهلى عام 2017 قبل أن يستقر الأمر فى الجهاز الفنى للأهلى على رحيل اللاعب الصيف الجارى.

ومنح مسئولو الأهلى هشام محمد حق اختيار مصيره خلال الفترة المقبلة باختيار العرض الأنسب له.

الأهلى يصرف مليون و200 ألف جنيه للمالى "ديانج" صرفت إدارة النادى الأهلى منذ أيام ما يقرب من 68 ألف دولار للمالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق عبارة عن مقدم تعاقد، بعدما تعاقد الأهلى مع اللاعب المالى منذ عدة أسابيع قادماً من مولودية الجزائر لتدعيم وسط القلعة الحمراء لمدة خمسة مواسم مقبلة.

الأهلى ينهى إجراءات سفر مؤمن زكريا للعلاج فى ألمانيا Advertisements ينهى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق إلى المانيا لخوض برنامج تأهيلى هناك، للتعافى من الإصابة التى يُعانى منها، والتى تحول دون قيده فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. الأهلي يُنهى إجراءات إعارة ناصر ماهر لسموحة فى الصيف ينهى مسئولو النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة إجراءات إعارة ناصر ماهر لاعب الفريق لسموحة، بعد الاتفاق على عودته من جديد للفريق السكندرى لمدة موسم، بعد رفض الإدارة الحمراء لمقترح إعارة اللاعب لمدة موسمين، بعدما طلب حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى ذلك.

معلول وربيعة يغيبان عن مران الأهلي الجماعي تغيب ثنائي الأهلي علي معلول ورامي ربيعة عن مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ملعب التتش. واكتفي الثنائي بفقرة تأهيل بالجري حول الملعب قبل أن يؤدي كلاهما برنامج تأهيلي في صالة الجيم.

3 جلسات لـ "لاسارتي" في مران الأهلي ..اعرف التفاصيل

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي 3 جلسات علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش.