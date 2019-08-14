طنطا يتعاقد مع " اوكا " 3 مواسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى مع أحمد سعيد أوكا مدافع الجونة السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر فى إطار تدعيم دفاعات الفريق بلاعب خبرة .
ويسعى مسئولو طنطا إلى الظهور الجيد خلال الموسم المقبل بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الجيدين الذين يستطيعون الوقوف فى وجه الأندية الكبرى ولديهم خبرة اللعب فى الممتاز .
يذكر أن فريق طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم : علي فرج حارس فريق بتروجيت و محمد فتحي حارس فريق سموحة و أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة و إيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي و وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة و محمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجت و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي "تحت السن" ومحمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و "جون أيفيري" مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .
اوكا 25
اوكا
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