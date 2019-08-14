شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستقبل جمهور الزمالك من الثانية ظهراً يوم لقاء ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر فتح أبواب ستاد برج العرب من الثانية ظهر بعد غد الجمعة إلى الثامنة مساءً، وذلك لاستقبال جمهور الزمالك الذى سيحضر مباراة الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم ذاته، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الزمالك مع ديكاداها الصومالى قد تم تأجيله من الأحد الماضى إلى بعد غد الجمعة ونقله من ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس إلى ستاد برج العرب فى الإسكندرية.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن طباعة 10 آلاف تذكرة وسيتم طرحها للبيع للجمهور بداية من التاسعة مساء اليوم فى ممر الملك فاروق بمقر النادى الأبيض.