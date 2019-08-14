شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد فى مواجهة أيسلندا بربع نهائى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب ناشئى كرة اليد فى السادسة و النصف مساء غدا الخميس مع نظيره أيسلندا فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام بمقدونيا بعد فوز الأخير على اليابان. وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على نظيره السلوفينى بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16. Advertisements وبهذا الفوز نجح منتخب ناشئى اليد فى تحقيق الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا. وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/ 29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 ثم المجر 31 /24 وفى دور الـ16 سلوفينيا 30 - 23.

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