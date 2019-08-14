شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي والان مع التفاصيل

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي تشيلسي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : أدريان Advertisements خط الدفاع : جوميز - ماتيب - فان دايك - روبرتسون. خط الوسط : ميلنر - هندرسون - فابينهو. خط الهجوم : تشامبرلين - محمد صلاح - ساديو ماني.

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