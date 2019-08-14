شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة كأس تونس تحمل اسم السبسي والان مع التفاصيل

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا، أكد فيه أن بطولة كأس تونس لموسم 2018-2019، ستحمل اسم الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي.

كما أقر اتحاد الكرة، إعادة تسمية 4 نسخ أخرى لكأس تونس، بمناسبة ذكرى وفاة شخصيات وطنية.

وتقرر أن تحمل البطولة في الموسم الجديد (2019-2020)، اسم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى العشرين لوفاته.

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أما نسخة موسم 2020-2021، ستحمل اسم المناضل الراحل صالح بن يوسف بمناسبة الذكرى الستين لوفاته.

وستحمل نسخة كأس تونس لموسم 2021-2022، اسم المناضل الراحل فرحات حشاد بمناسبة الذكرى السبعين لوفاته.

أما بطولة موسم 2022-2023، ستحمل اسم المناضل الراحل الهادي شاكر بمناسبة الذكرى السبعين لوفاته.

كما قرر اتحاد الكرة، الوقوف دقيقة صمت على روح السبسي، قبل انطلاق نهائي بطولة كأس تونس، والتي ستقام السبت المقبل بين الصفاقسي والنجم الساحلي.