شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وماني يقودان هجوم ليفربول ضد تشيلسي في السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه في مواجهة تشيلسي على لقب كأس السوبر الأوروبي، من خلال المباراة التي تقام بعد قليل والتي يستضيفها ملعب «فودافون أرينا».

ويقود النجم المصرى محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، في مباراة الليلة، بجانب الثنائي ساديو مانى وأليكس تشامبرلين، بينما بقى المهاجم البرازيلى فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:

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حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: جوميز، فان ديك، روبيرسون، ماتيب

الوسط: هيندرسون، فابينيو، ميلنر

الهجوم: محمد صلاح، مانى، تشامبرلين.