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منتخب مصر يواجه أيسلندا غدًا بربع نهائي مونديال اليد للناشئين

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أ.ش.أ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ منتخب مصر لكرة اليد (تحت 19 عاما) الاستعدادات مباشرة لخوض مواجهة ربع النهائي أمام أيسلندا، وذلك بعد فوزه اليوم ،الأربعاء، على نظيره السلوفيني 30-23 في دور ال`16 لكأس العالم المقام حاليا في مقدونيا الشمالية.

وحقق المنتخب الأيسلندي الفوز على اليابان 39-34 ليضرب موعدا مع منتخب الفراعنة في دور الثمانية الذي تقام مبارياته غدا الخميس حيث سينطلق اللقاء بصالة «يان ساندانسكي» في العاصمة المقدونية سكوبيه عند السادسة والنصف.

كما تحدد طرفا مواجهة أخرى بربع نهائي البطولة بين منتخبي ألمانيا والمجر بعد تأهل الأول لهذا الدور بالفوز على الأرجنتين 33-25 والثاني على كرواتيا 27-23، حيث تقام المباراة في نفس التوقيت لكن بصالة «مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي».

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