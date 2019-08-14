شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه أيسلندا غدًا بربع نهائي مونديال اليد للناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ منتخب مصر لكرة اليد (تحت 19 عاما) الاستعدادات مباشرة لخوض مواجهة ربع النهائي أمام أيسلندا، وذلك بعد فوزه اليوم ،الأربعاء، على نظيره السلوفيني 30-23 في دور ال`16 لكأس العالم المقام حاليا في مقدونيا الشمالية.
وحقق المنتخب الأيسلندي الفوز على اليابان 39-34 ليضرب موعدا مع منتخب الفراعنة في دور الثمانية الذي تقام مبارياته غدا الخميس حيث سينطلق اللقاء بصالة «يان ساندانسكي» في العاصمة المقدونية سكوبيه عند السادسة والنصف.
كما تحدد طرفا مواجهة أخرى بربع نهائي البطولة بين منتخبي ألمانيا والمجر بعد تأهل الأول لهذا الدور بالفوز على الأرجنتين 33-25 والثاني على كرواتيا 27-23، حيث تقام المباراة في نفس التوقيت لكن بصالة «مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي».
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يواجه أيسلندا غدًا بربع نهائي مونديال اليد للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.