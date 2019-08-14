شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن تعرض لاعبه الجديد «رودريجو» للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تعرض مهاجمه الجديد البرازيلي رودريجو لإصابة في الساق سوف تبعده عن الملاعب لفترة لم تتحدد بعد.

وأوضح ريال مدريد على موقعه الرسمى اليوم الاربعاء، أن الجهاز الطبي بالنادي يعمل على تقييم مدى خطورة الإصابة لتحديد فترة غياب اللاعب المنضم حديثا إلى ريال قادما من سانتوس البرازيلي.

وكان من المفترض أن يبدأ رودريجو المشاركة ضمن صفوف فريق الصف الثاني بنادي ريال مدريد «ريال مدريد كاستيا» تحت قيادة المدير الفني راؤول جونزاليس تمهيدا لتصعيده في وقت لاحق إلى الفريق الأول.