شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا في قائمة الزمالك لمباراة ديكاداها الصومالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق مساء اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء ديكاداها الصومالي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.

وتضم القائمة 21 لاعبا هم :

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر .

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وعمر السعيد.

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ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي وخالد بوطيب وطارق حامد وفرجاني ساسي لعدم الجاهزية ومحمد أوناجم لعدم احقيته باللعب إلا في دور المجموعات وعبدالله جمعة وأيمن حفني للاصابة.

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق مساء اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء ديكاداها الصومالي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.

وتضم القائمة 21 لاعبا هم :

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر .

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وعمر السعيد.

ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي وخالد بوطيب وطارق حامد وفرجاني ساسي لعدم الجاهزية ومحمد أوناجم لعدم احقيته باللعب إلا في دور المجموعات وعبدالله جمعة وأيمن حفني للإصابة.