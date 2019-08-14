شكرا لقرائتكم أيمن حافظ مرشح لمنصب مدير المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات أيمن حافظ منسق الفريق الأول بنادى الزمالك السابق ضمن المرشحين لتولي منصب مدير المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

من المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن أسماء الجهاز الفني للمنتخب خلال الأسبوع المقبل لقيادة الفراعنة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق الذى تمت إقالته عقب الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر .

استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة على 5 أسماء لإختيار من بينهم المدير الفني لمنتخب مصر القادم خلفاً للمكسيكي خافيير وهم حسام البدري و إيهاب جلال و حسن شحاته و طلعت يوسف و حسام حسن.

وسبق وتولي أيمن حافظ منصب مدير المنتخب الأوليمبي وشارك فى أوليمبياد 2012 مع هاني رمزي إلى جانب تواجده فى كأس العالم للشباب مرتين وتولي نفس المنصب لمنتخب مصر للكرة الشاطئية و الشباب والزمالك.