الخليج 365 يكشف راتب ميتشو المدير الفنى المنتظر للزمالك...

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جدة - عمرو شويل بات الصربى ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الأقرب لتولى القيادة الفنية للزمالك فى الفترة المقبلة خلفا لخالد جلال الذى أقٌيل على خلفية ضياع لقب الدورى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى.

تعرف على راتب ميتشو مع الزمالك



وطلب ميتشو الحصول على راتب 120 ألف دولار شهريا ولكن مسئولى الزمالك اتفقو معه على الحصول على 100 ألف دولار.

ميتشو

ميتشو يؤكد لمسئولى الزمالك إنهاء علاقته مع أورلاندو بايرتس دون تدخلهم



ويفضل الزمالك التعاقد فى الفترة الحالية مع ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" الذى أكد أنه سيتولي ملف إنهاء علاقته مع بطل جنوب أفريقيا دون تدخل مسئولي القلعة البيضاء.

وأكد ميتشو لمسئولي الزمالك، أنه سينهي ارتباطه مع نادي أورلاندو بشكل ودي، دون تدخل من النادي الأبيض نهائيا، أو تحمل أى قيمة مالية لسداد شرط جزائى.

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ميتشو

ميتشو يرتبط بعقد مع بطل جنوب أفريقيا



ويرتبط ميتشو بعقد مع بطل جنوب أفريقيا، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويخوض أولي مباريات الموسم الجديد مع فريقه الليلة بالدوري الجنوب أفريقي، أمام سبور سبورت.

ويترقب مسئولو نادي الزمالك، تأكيد ميتشو على فسخ تعاقده بشكل رسمي مع نادي أورلاندو للإعلان عن التعاقد معه وتوليه المسئولية الفنية للفريق الأبيض.

وأعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الإعلان الرسمي عن أسم المدير الفنى الأجنبي الجديد، سيتم فور وصوله للقاهرة، مؤكدا أن المدرب سيتواجد فى مصر يوم الأحد المقبل، لتولي المسئولية الفنية بشكل رسمي.