شكرا لقرائتكم قلق أهلاوي لغياب معلول وربيعه عن المران قبل لقاء بيراميدز الساخن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مرن الأهلى الذى أقيم اليوم الأربعاء على ملعب التتش غياب ثنائي المارد الأحمر علي معلول ورامي ربيعة عن مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ملعب التتش. واكتفي الثنائي بفقرة تأهيل بالجري حول الملعب قبل أن يؤدي كلاهما برنامج تأهيلي في صالة الجيم.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر. وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

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