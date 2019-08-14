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شكرا لقرائتكم الاهلي ضد بيراميدز .. لاسارتى يعقد 3 اجتماعات بسبب موقعة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واجتمع لاسارتي أولا مع جهازه المعاون من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة بارتباطات الفريق المقبلة ويأتي في مقدمتها مباراة بيراميدز في الكأس.
كما عقد لاسارتي جلسة مطولة مع لاعبي الفريق للحديث حول بعض النقاط والواجبات الخاصة بكل لاعب وغيرها من الأمور الفنية قبل أن يجتمع المدير الفنى مع ثنائي الفريق علي معلول ورامي ربيعة من أجل الحديث معهما حول عدة أمور فنية خاصة بهما لاسيما وأن الثنائي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم.
موعد مباراة الاهلي وبيراميدزوتقام مباراة الأهلي وبيراميدز مساء السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.
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