شكرا لقرائتكم الاهلي ضد بيراميدز .. لاسارتى يعقد 3 اجتماعات بسبب موقعة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على عقد 3 جلسات علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش.

واجتمع لاسارتي أولا مع جهازه المعاون من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة بارتباطات الفريق المقبلة ويأتي في مقدمتها مباراة بيراميدز في الكأس.

كما عقد لاسارتي جلسة مطولة مع لاعبي الفريق للحديث حول بعض النقاط والواجبات الخاصة بكل لاعب وغيرها من الأمور الفنية قبل أن يجتمع المدير الفنى مع ثنائي الفريق علي معلول ورامي ربيعة من أجل الحديث معهما حول عدة أمور فنية خاصة بهما لاسيما وأن الثنائي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز مساء السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.