شكرا لقرائتكم رعب فى مجلس الأهلى بسبب كأس مصر .. اقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الرعب تسيطر على مجلس إدارة النادى الأهلى قبل مواجهة بيراميدز فى دور الـ16 من ربع نهائى كأس مصر المقرر له السبت المقبل على ملعب برج العرب قى اللقاء المؤجل من فبراير الماضى.

ويخشى مسئولو الأهلى التعرض للخسارة من بيراميدز والخروج من كأس مصر خاصة أن الأخير أحرج المارد الأحمر خلال مسابقة الدورى المصرى الموسم الماضى واستطاع أن يتفوق عليه ذهابا وإيابا وأفقد بطل الدورى 6 نقاط غاليين.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ينتظر جنى ثمار ثقته فى تمسكه بخدمات الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأحمر خاصة بعد أن تعالت الأصوات برحيله خلال الفترة الماضية ولذلك أى نتيجة غير صعود المارد الأحمر للدور المقبل من كأس مصر ستكون القشة التى ستقسم ظهر البعير بالنسبة لمستقبل الخواجة فى القلعة الحمراء.

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اقترب وليد سليمان لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بكأس مصر بنسبة كبيرة بعد تعافيه من حالة الإجهاد التى عانى منها مؤخراً وكانت سبباً في غيابه عن مباراة "إطلع بره" مساء الأحد الماضي في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة.

وشارك وليد سليمان في مران الأهلي أمس وبات جاهزاً بنسبة كبيرة لدخول قائمة المباراة المرتقبة والمشاركة فيها حال رغبة الجهاز الفني ذلك خاصة وأن سليمان يمتلك خبرات تؤهله للمشاركة في مثل هذه المواجهات الكبرى.