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شاهد الظهور الأول لـ أحمد سعيد أوكا فى مران طنطا...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى مع أحمد سعيد أوكا مدافع الجونة السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر فى إطار تدعيم دفاعات الفريق بلاعب خبرة .

 

ويسعى مسئولو طنطا إلى الظهور الجيد خلال الموسم المقبل بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الجيدين الذين يستطيعون الوقوف فى وجه الأندية الكبرى ولديهم خبرة اللعب فى الممتاز .

 

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يذكر أن فريق طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم : علي فرج حارس فريق بتروجيت  و محمد فتحي حارس فريق سموحة و  أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة و إيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي و وليد عادل لاعب وسط فريق  مصر المقاصة و محمود صلاح صانع لعب فريق  كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجت و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي "تحت السن" ومحمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و "جون أيفيري" مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .

 

سعيد أوكا (2)
سعيد أوكا (2)

سعيد أوكا (1)
سعيد أوكا (1)

 

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