شكرا لقرائتكم غدا.. الاتحاد السكندرى يواجه المصرى المطروحى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره المصري بمطروح وديا غدا فى السادسة مساءا علي استاد حرس الحدود بالمكس في اطار استعدادات الفريق لخوض دور ال 32 للبطولة العربية والدور قبل النهائي لكأس مصر .

وينتظر الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كاس مصر ثم يلتقى الفائز مع حرس الحدود فى دور الثمانية للبطولة نفسها على أن يلتقى الفائز مع الإتحاد فى قبل نهائى البطولة .

ويخوض الاتحاد السكندرى عدد من المباريات الودية فى الوقت الحالى للوقوف على مستوى اللاعبين الذين تعاقد معهم النادى بعد التدعيمات القوية التى حققها مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى بالتشاور مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق .