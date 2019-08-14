صفقات الزمالك كاملة العدد لمواجهة ديكاداها الصومالى باستثناء هذا لثنائى...

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جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك قائمة فريقه لمواجهة ديكاداها الصومالى المقرر لها الجمعة المقبلة فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا. وضم طارق يحيى 9 صفقات جديدة لقائمة الفريق الأبيض باستثناء الثنائى إمام عاشور والمغربى محمد أوناجم. وجاء القائمة كاملة كالتالى ..

قائمة الزمالك لمباراة بطل الصومال محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحى في حراسة المرمى. محمود علاء – محمود حمدى الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام – حازم إمام – حمدى النقاز – محمد عبد الشافي في خط الدفاع محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – محمود شيكابالا – يوسف أوباما – كريم بامبو – اشرف بن شرقي – أحمد زيزو – إسلام جابر في خط الوسط. Advertisements عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.

صفقات الزمالك الجديدة فى قائمة مباراة بطل الصومال محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمد عبد الشافى ومحمود شيكابالا وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وإسلام جابر ومصطفي محمد.

صفقات الزمالك الجديدة الغائبة عن قائمة مباراة بطل الصومال إمام عاشور ومحمد أوناجم إمام عاشور ومحمد أوناجم

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