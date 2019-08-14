شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف دور إسرائيل فى اختيار مدرب الزمالك الجديد وتفضيل ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو الزمالك النظر عن فكرة التعاقد مع الصربى ألكسندر ستانويفتيش خلفا لخالد جلال المدير الفني السابق للفريق الأبيض الذى أقيل بعد ضياع لقب الدورى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى.

واجتمعت الأراء داخل مجلس إدارة نادى الزمالك على إلغاء فكرة التعاقد مع ستانويفتيش بسبب تدريبه لفريق مكابي حيفا الإسرائيلي الأمر الذى يصعب من تواجده فى الدورى المصري.

ويخشى مسئولو الزمالك عودة واقعة مايوكا وكيله الإسرائيلى لأذهان الجماهير البيضاء خاصة أن اللاعب انضم إلى الأبيض من نادي ميتز الفرنسي في يناير 2016، وأثار ضجة حينها بسبب الانتقادات الجماهيرية لوكيل أعماله الإسرائيلي.

ويفضل الزمالك التعاقد فى الفترة الحالية مع ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذى أكد أنه سيتولي ملف إنهاء علاقته مع بطل جنوب أفريقيا دون تدخل مسئولي القلعة البيضاء.

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وأكد ميتشو لمسئولي الزمالك، أنه سينهي ارتباطه مع نادي أورلاندو بشكل ودي، دون تدخل من النادي الأبيض نهائيا، أو تحمل أى قيمة مالية لسداد شرط جزائى.

ويرتبط ميتشو بعقد مع بطل جنوب أفريقيا، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويخوض أولي مباريات الموسم الجديد مع فريقه الليلة بالدوري الجنوب أفريقي، أمام سبور سبورت.

ويترقب مسئولو نادي الزمالك، تأكيد ميتشو على فسخ تعاقده بشكل رسمي مع نادي أورلاندو للإعلان عن التعاقد معه وتوليه المسئولية الفنية للفريق الأبيض.

وأعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الإعلان الرسمي عن أسم المدير الفنى الأجنبي الجديد، سيتم فور وصوله للقاهرة، مؤكدا أن المدرب سيتواجد فى مصر يوم الأحد المقبل، لتولي المسئولية الفنية بشكل رسمي.