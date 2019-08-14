شكرا لقرائتكم الاتحاد يستعد للرائد والهلال بملاقاة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يلتقي الاتحاد مع جاره جدة في مباراة ودية على ملعب الأول يوم الخميس وذلك استعداداً لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكرر اتحاد جدة فوزه على ذوب آهن الإيراني يوم الاثنين في مباراة الإياب، بعدما تغلب عليه 4-3 في الدوحة، فيما انتهت مباراة الذهاب لمصلحته 2-1.

ويهدف خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد إلى تجهيز فريقه لمباراة الرائد الأولى في دوري المحترفين السعودي، وكذلك لقاء الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا أواخر الشهر الجاري.