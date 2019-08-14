شكرا لقرائتكم إيوبي يوضح أسباب انتقاله إلى إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف النيجيري أليكس إيوبي، المنضم حديثا لصفوف فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، أسباب رحيله عن فريقه السابق أرسنال الإنجليزي، مشيرا إلى أنه يرغب في "صناعة اسم لنفسه" ويتولى مسؤولية أكبر.

وأنهى إيوبي، 23 عاما، مسيرته مع أرسنال التي استمرت لمدة 15 عاما في الصيف الحالي، من أجل الانضمام لصفوف إيفرتون في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم الخميس الماضي.

وشارك إيوبي في 148 مباراة بمختلف المسابقات مع الفريق الأول للنادي اللندني، لكنه ابتعد عن التشكيلة الأساسية لأرسنال منذ تولي الإسباني أوناي إيمري تدريب الفريق في الموسم الماضي.

وتحدث إيوبي يوم الأربعاء عن انضمامه لإيفرتون للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، حيث قال "كان العرض جذابا للغاية بالنسبة لي ولا يمكن رفضه، كان مدرب الفريق (البرتغالي ماركو سيلفا) يقول لي دائما (هناك مكان لك، سوف نعتني بك) بشكل أساسي. كان يحدثني بكل الأشياء التي يريد أي لاعب سماعها".

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أوضح إيوبي "لقد منحني سيلفا الثقة التي سوف أحققها بشكل جيد. إنني مستعد للتحدي وخوض فصل جديد في مشواري الكروي. كان لدي دائما علامة الشباب في أرسنال، أتمنى أن اغتنم تلك الفرصة التي سنحت لي وصنع اسم لنفسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتابة التاريخ مع إيفرتون". وتابع "أتمنى أن أتمكن من تحمل المزيد من المسؤولية وإضافة شيء آخر للفريق".

ويعد إيوبي، الذي غاب عن المباراة الأولى لإيفرتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والتي تعادل خلالها سلبيا مع كريستال بالاس يوم السبت الماضي، سابع لاعب ينضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وضم إيفرتون لصفوفه في الصيف الحالي عددا من اللاعبين الأكفاء من بينهم مويس كين وجان فيليب جبامين.

وأكد اللاعب النيجيري في ختام حديثه "سيكون الموسم الجديد مثيرا لإيفرتون. لقد ألقيت نظرة على باقي الوافدين الجدد للفريق هذا الموسم. إنهم جميعا يتمتعون بموهبة رائعة".