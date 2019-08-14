yalla kora بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسى فى نهائى كأس السوبر الأوروبى

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسى فى نهائى كأس السوبر الأوروبى، المباراة بيد ليفربول حامل لقب دورى أبطال أوروبا، وتشيلسى حامل لقب الاتحاد الأوروبى، فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح استطاع أن يفوز فى أولى جولات الدورى الانجليزى على فريق نوريتش سيتى 4/1 و لكن خسر مجهود حارسه الاساسى اليسون بيكر، بينما تلقى فريق تشيلسى هزيمة ثقيلة من فريق مانشستر يونايتد، يلاشوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسى على ملعب فودافون ارينا بمدينة اسطنبول بتركيا.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسى بث مباشر اليوم

مباراة ليفربول وتشيلسى فى نهائى كأس السوبر الأوروبى على ملعب فودافون ارينا فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا و السودان، الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر و المغرب، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر والكويت والبحرين واليمن والعراق والاردن وسوريا وفلسطين.

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مباراة ليفربول وتشيلسى فى نهائى كأس السوبر الأوروبى ستذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 بث مباشر بتعليق عصام الشوالى، كما ستذاع أيضا على عدد من القنوات الأجنبية، منها قناة Arena Sport 1، وقناة RTS 1 Serbia الصربية.

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