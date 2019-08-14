أونلاين Final: بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي الاسطورة Super cup يلا شوت بدون تقطيع ليفربول...

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النقل الحي لمباراة ليفربول أمام تشيلسي سيبدأ في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، وسيقود محمد صلاح فريقه لحسم التتويج.

تواجه الفريقان عشر مرات في مختلف البطولات الأوروبية عبر التاريخ، كان التفوق للبلوز ثلاث مرات مقابل مرتين فقط للأحمر، بينما كان التعادل هو صاحب نصيب الأسد في خمس مباريات.

تشكيلة ليفربول الرسمية جاءت كالتالي: حراسة المرمى: أدريان، خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جو جوميز، الوسط الدفاعي: ميلنر- هندرسون – فابينيو، الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – تشامبرلين.

كشف مدرب تشيلسي عن تشكيلة فريقه: كيبا – ايمرسون – كريستينس – زوما – أزبيليكويتا – كوفاسيتش – جورجينهو – كانتي – بيدرو – جيرو – بوليسيتش.