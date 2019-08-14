LFC يوتيوب: مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر yalla sport كورة ستار نقل ماتش ليفربول يلا شوت...

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر yalla shoot ماتش ليفربول اليوم يوتيوب كورة ستار في نهائي السوبر الأوروبي الاسطورة، يلتقي الريدز بقيادة النجم محمد صلاح أمام البلوز في مواجهة نارية بكل ما تحمل الكلمة من معنى على ملعب فودافون أرينا بمدينة اسطنبول التركية في تمام التاسعة مساءا الأربعاء لحسم البطل الذي سيتوج بالكأس القارية، تابعوا نقل حي ماتش ليفربول وتشيلسي بث مباشر kora star عبر بين سبورت.

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يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع، يبدأ اللقاء المرتقب بين الفريقين في تمام العاشرة بتوقيت الرياض وسيكون مُذاع من خلال قناة bein sport hd1 بتغطية مميزة كالعادة مع كوكبة من أبرز المحللين الفنيين وبالتعليق العربي للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، رابط مشاهدة تشيلسي ضد ليفربول livehd7 كأس السوبر.

ستشهد القمة الكروية الليلة بين ليفربول وتشيلسي مباشرة جول العرب حدث تاريخي لأول مرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم نسائي لإدارة اللقاء الهام، حيث ستكون الفرنسية ستيفاني فرابار هي حكم الساحة على أرضية الميدان ويعاونها كلاً من مانويلا نيكولوسي وميشيل أونيل.

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وسيفتقد يورجن كلوب خدمات حارسه الأساسي أليسون بيكر بعد تعرضه لإصابة قوية في عضلة الساق باللقاء الأخير سيغيب على إثرها لفترة طويلة، حيث شدد على ثقته بالحارس أدريان الذي سيكون بديلاً له.

على مستوى مواجهات الثنائي الانجليزي أوروبياً، سجل كل فريق 13 هدف في مرمى الآخر، وستكون مواجهة اليوم هي الحاسمة بينهم لفض النزاع التهديفي.

التشكيل الأساسي للريدز هو: أدريان – روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جوميز – فابينيو – ميلنر – هندرسون – ماني – تشامبرلين – صلاح.