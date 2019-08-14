Super لايف:بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت kora star كورة ستار لايف بث مباشر مشاهدة...

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يلا شوت ليفربول وتشيلسي مباشر السوبر الأوروبي مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي كورة ستار بدون تقطيع بث مباشر كورة اون لاين kora star | ويشهد تشكيل ليفربول اليوم أمام تشيلسي حضور النجم المصري محمد صلاح أساسياً في ملعب اللقاء، وكان الليفر قد نجح في قص شريط الدوري الإنجليزي بفوز كبير على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، بينم خسر البلوز أولى مبارياته أمام اليونايتد 4-0على ملعب أولدتافورد.

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كورة ستار مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر مشاهدة اونلاين بدون تقطيع، مشاهدة مباراة نهائي السوبر الاوروبي مباشر| بتعليق عصام الشوالي نقدم لكم النقل الحي والمباشر لمباراة الليفر والبلوز الليلة في الساعة 10 مساءا بتوقيت السعودية، وهي مواجهة انجليزية خالصة تجمع بين تشيلسي وليفربول يلا شوت في تنافسية أوروبية، تعيد إى الأذهان مباريات الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

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