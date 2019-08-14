شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوافق على إعارة عمر الوحش للمصرى البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على إعارة عمر الوحش لاعب وسط الفريق لصفوف المصري البورسعيدي لمدة ستة أشهر بنية البيع.

ولعب الوحش الـ6 أشهر الماضية معارا من الإسماعيلي لمصر المقاصة قبل أن يتلقي عرضًا من المصري البورسعيدي للتعاقد معه.

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلاً عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

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ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل، بعد أن أوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.