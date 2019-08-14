شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 10 أيام لفريق إف سي مصر ببرج العرب استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامه نبيه المدير الفني لنادي إف سي مصر أن الفريق سيدخل معسكر مغلق لمدة 10 أيام فى الفترة من 21 حتي 31 أغسطس الجاري استعدادًا لبطولة الدورى الممتاز المقرر انطلاقها 19 سبتمبر. تابع نبيه أن المعسكر سيتم إقامته ببرج العرب بالإسكندرية و سيتخلله 4 وديات تدريجية أمام فرق القسم الثاني ثم فرق من الدورى الممتاز. ويعود إف سي مصر لإستئناف تدريباته غداً الخميس عقب الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال عيد الأضحى.

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