شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رعب فى مجلس الأهلى قبل موقعة بيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرعب تسيطر على مجلس إدارة النادى الأهلى قبل مواجهة بيراميدز فى دور الـ16 من ربع نهائى كأس مصر المقرر له السبت المقبل على ملعب برج العرب قى اللقاء المؤجل من فبراير الماضى.
يدخل الأهلى موقعة بيراميدز بالكأس بالعديد من التحديات ويأتى على رأسها الثأر من السقوط مرتتين متتالتين في الموسم الماضى من بطولة الدوري الممتاز، بنتيجة 2 / 1 و1 / 0.
وسيكون الأمر صعبا على جماهير القلعة الحمراء حال تعرض الفريق لهزيمة أخرى أمام بيراميدز حيث حينها سيكون الأحمر قد تعرض لهزيمة ثالثة أمام نفس الفريق خلال 8 شهور وهو الأمر الذى لم يتعرض له الفريق الأحمر طوال تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. رعب فى مجلس الأهلى قبل موقعة بيراميدز بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.