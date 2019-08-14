شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أحمد علاء يوقع عقود الإعارة لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد علاء مدافع النادى الأهلي عقود إعارته لصفوف طلائع الجيش لمدة موسمين اليوم الأربعاء في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للنادي.

وانتظم أحمد علاء في تدريبات الطلائع بداية من اليوم استعدادا للموسم الجديد المقرر إنطلاقه 19 سبتمبر.

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وأقام طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الإماراتى وديًا وفاز عليه بثلاثية دون رد، ثم دخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيرًا ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد .

وتعاقد طلائع الجيش مع 7 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ومحمود سامى من سموحة واستعارة أحمد علاء من الأهلى فضلاً عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.



أحمد علاء يوقع عقود الإعارة لطلائع الجيش



أحمد علاء يوقع عقود الإعارة لطلائع الجيش