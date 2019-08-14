شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جلسات لـ "لاسارتي" في مران الأهلي ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي 3 جلسات علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش.
واجتمع لاسارتي أولا مع جهازه المعاون من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة بارتباطات الفريق المقبلة ويأتي في مقدمتها مباراة بيراميدز في الكأس.
كما عقد لاسارتي جلسة مطولة مع لاعبي الفريق للحديث حول بعض النقاط والواجبات الخاصة بكل لاعب وغيرها من الأمور الفنية قبل أن يجتمع المدير الفنى مع ثنائي الفريق علي معلول ورامي ربيعة من أجل الحديث معهما حول عدة أمور فنية خاصة بهما لاسيما وأن الثنائي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم.
ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ 16 لكأس مصر.
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