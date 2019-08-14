محمد أشرف يفسخ عقده مع أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمد أشرف مهاجم وادى دجلة السابق بفسخ تعاقده مع أسوان بعدما وقع على عقود الإنتقال لأبناء الجنوب بعدما شعر بعدم الإرتياح هناك .
ورغم قيام اللاعب بقضاء فترة مع أسوان خلال التدريبات الأولى استعدادا للموسم المقبل ومشاركته فى عدد من المباريات الودية ، إلا أنه اتفق مع مسئولى زهرة الجنوب على الرحيل ورد مقدم التعاقد الذى حصل عليه .
ويفاضل حاليا محمد أشرف بين أكثر من عرض لإختيار أفضلهم بالنسبة له للمشاركة بشكل أساسى فى الموسم المقبل خاصة وأن الإصابة التى جاءته فى بداية الموسم الماضى مع دجلة عطلته كثيرا .
يذكر أن محمد أشرف من ناشئ وادى دجلة ولعب فى العديد من أندية الدورى على رأسها المصرى البورسعيدى وبتروجت ووادى دجلة وطلائع الجيش .
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