شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وربيعة يغيبان عن مران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب ثنائي الأهلي علي معلول ورامي ربيعة عن مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ملعب التتش. Advertisements واكتفي الثنائي بفقرة تأهيل بالجري حول الملعب قبل أن يؤدي كلاهما برنامج تأهيلي في صالة الجيم. ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز يوم السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ 16 لكأس مصر.

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