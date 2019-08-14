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الاتحاد السكندرى يواجه المصرى المطروحى غدا وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الاتحاد السكندري نظيره المصري بمطروح وديا غدا فى السادسة مساءا علي استاد حرس الحدود بالمكس في اطار استعدادات الفريق لخوض دور الـ 32 للبطولة العربية والدور قبل النهائي لكأس مصر .

وينتظر الإتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كاس مصر ثم يلتقى الفائز مع حرس الحدود فى دور الثمانية للبطولة نفسها على أن يلتقى الفائز مع الاتحاد فى قبل نهائى البطولة .

ويخوض الاتحاد السكندرى عدد من المباريات الودية فى الوقت الحالى للوقوف على مستوى اللاعبين الذين تعاقد معهم النادى بعد التدعيمات القوية التى حققها مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى بالتشاور مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق .

 

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