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استقالة مجلس مالية كفر الزيات بسبب رفض رئيس الشركة الصرف على الفريق الكروى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تقدم مجلس إدارة مالية كفر الزيات باستقالة جماعية إلى وزارة الشباب والرياضية بسبب تعنت مسئولى الشركة ورفضهم الصرف على النشاط الرياضى بالرغم من صعود الفريق الكروى الاول لدورى الممتاز " ب " .

كان فريق مالية كفر الزيات قد نجح فى العودة لدورى القسم الثانى هذا الموسم بعد غياب بعدما تصدر مجموعته فى دورة الترقى على حساب أندية كبرى امثال الشرقية والسكة الحديد .

وأضاف جلال أبو عوف رئيس مجلس إدارة مالية كفر الزيات أن إدارة الشركة رفضت الحلول البديلة للصرف على الفريق مثل إيجاد مستثمر رياضى أو حق انتفاع طبقا للشروط القانونية وذلك لنيتهم تجميد النشاط الكروى وبيع النادى .

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وأضاف أبو عوف فى طلبه أنه قام بعرض اثنين من الرعاة على مجلس إدارة الشركة إلا أنهم رفضوا العرضين أيضا ، وتم تقديم الميزانية للمرة الأخيرة قبل إجازة عيد الأضحى لرئيس الشركة عبارة عن 2 مليون جنيه للموسم كله وتم رفضها ، لذا فإننى اتقدم باستقالتى ومعى كامل أعضاء المجلس .   

مالية كفر الزيات 2
مالية كفر الزيات 2

 

مالية كفر الزيات 3
مالية كفر الزيات 3

 

مالية كفر الزيات
مالية كفر الزيات

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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