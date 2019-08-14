أيسلندا تطيح باليابان وتواجه مصر في الثمانية الكبار باليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع المنتخب الأيسلندي أن يطيح بالمنتخب الياباني في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عامًا لكرة اليد بالفوز عليه بنتيجة (39-34) ضمن مباريات دور الـ16 من عمر البطولة العالمية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأيسلندي نظيره المصري والذي تأهل للثمانية الكبار بعد الفوز على نظيره السلوفيني بنتيجة (30-23).

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الشوط الأول استطاع المنتخب الأيسلندي أن يحسمه لصالحه بعد التفوق عليه بنتيجة (16-13)، في المقابل جاءت نتيجة الشوط الثاني فقط (23-21) ليصبح المجموعه (39-34) لصالح المنتخب الأوروبي.

وكان المنتخب المصري تفوق في دور المجموعات بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية بالفوز السويد والمجر والصين تايبيه وكندا مقابل الخسارة من فرنسا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأيسلندا، غدًا الخميس، حيث سيواجه الفائز من هذه المواجهة الفائز من مباراتي فرنسا أمام النرويج ومقدونيا أمام البرتغال.